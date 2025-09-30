У Молдові депутатку-соратницю Шора Таубер засудили до 7,5 року увʼязнення

Суд сектору Буюкани Кишинева у вівторок визнав повʼязану з олігархом-утікачем Іланом Шором депутатку Марину Таубер винною у справі про незаконне фінансування неконституційної партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Кишинівський суд засудив Марину Таубер до семи років і шести місяців позбавлення волі. Її також позбавили права обіймати державні посади та здійснювати бухгалтерську діяльність у політичних партіях на п'ять років.

Марину Таубер звинувачували в тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою і брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані і витрачені партією гроші.

Сама депутатка, яка з січня 2025 року перебуває за межами Молдови, напередодні оголошення вироку заявила у соцмережах, що її справа має "політичний характер" і "шита білими нитками".

Прокуратура просила для депутатки 13 років позбавлення волі, а також її оголошення в міжнародний розшук.

Раніше суд Буюкан переніс виголошення вироку на 30 вересня. Це викликало у Молдові припущення, що йдеться про свідоме політично мотивоване рішення судді, аби підлаштувати вирок залежно від результатів парламентських виборів.

Проти соратниці Шора запровадили санкції в Європейському Союзі, Канаді та Сполучених Штатах.