В Молдове соратницу Шора Таубер приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Суд сектора Буюканы Кишинева во вторник признал связанную с беглым олигархом Иланом Шором депутатку Марину Таубер виновной по делу о незаконном финансировании неконституционной партии "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Кишиневский суд приговорил Марину Таубер к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Ее также лишили права занимать государственные должности и осуществлять бухгалтерскую деятельность в политических партиях на пять лет.

Марину Таубер обвиняли в том, что она позволила незаконное финансирование политической партии "Шор" организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.

Сама Таубер, которая с января 2025 года находится за пределами Молдовы, накануне оглашения приговора заявила в соцсетях, что ее дело имеет "политический характер" и "шито белыми нитками".

Прокуратура просила для депутата 13 лет лишения свободы, а также ее объявления в международный розыск.

Ранее суд Буюкан перенес вынесение приговора на 30 сентября. Это вызвало в Молдове предположение, что речь идет о сознательном политически мотивированном решении судьи, чтобы подстроить приговор в зависимости от результатов парламентских выборов.

Против соратницы Шора ввели санкции в Европейском Союзе, Канаде и Соединенных Штатах.