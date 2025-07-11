У Молдові соратниці проросійського олігарха Шора загрожує 13 років вʼязниці

Прокуратура Молдова запросила 13 років позбавлення волі для депутатки-утікачки Марини Таубер у справі про незаконне фінансування забороненої проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Moldova 1.

На засіданні суду в Кишиневі у справі Таубер прокурори заявили, що просять засудити депутатку-утікачку до 13 років позбавлення волі, а також оголосити її в міжнародний розшук.

Крім того, прокурори вимагають позбавити Таубер права обіймати державні посади протягом п'яти років та конфіскувати у неї понад 200 мільйонів молдовських леїв.

Вимоги були висунуті під час заключних дебатів у справі, в якій Марина Таубер звинувачується в незаконному фінансуванні колишньої партії "Шор".

Їй інкримінують отримання коштів з Росії через організовану злочинну групу, фальсифікацію фінансових звітів під час виборчої кампанії в Бєльцях та залякування суддів.

Захист заявив, що справа є політичною і містить незаконно отримані докази. Сама Марина Таубер виїхала з Молдови на початку року.

Останній раз вона з'явилася на публіці 6 липня в Москві, де разом з олігархом-утікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років позбавлення волі, взяла участь у з'їзді проросійського політичного блоку "Перемога".