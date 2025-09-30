Нагороджений Лукашенко словацький посол повернувся в Мінськ для "рестарту" співпраці

Посол Словаччини у Білорусі Йозеф Мігаш, який у вересні 2025 року повернувся до Мінська після пʼяти років перерви, оголосив про "перезапуск" двосторонньої співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю інформагентству білоруського режиму БЕЛТА.

Мігаш сказав про "рестарт наших відносин після п'яти років застою, який почався в 2020 році", не уточнивши, чим цей "застій" був викликаний.

Словацький посол також розкритикував санкції проти Білорусі, сказавши, що "нічого спільного з цивілізованим розвитком наприкінці першої чверті XXI століття це не має".

"З цим пора закінчувати. І чим швидше, тим краще! Це буде краще для всіх", – вважає Мігаш.

Йозеф Мігаш уже очолював посольство Словаччини у Мінську у 2016-2020 роках. Він подав у відставку після участі в "параді перемоги" у Мінську у травні 2020-го, в розпал пандемії коронавірусу.

Сам Мігаш свою участь в урочистостях пояснив тим, що є сином "партизана і антифашиста". А Александр Лукашенко в липні 2020 року вручив Мігашу білоруську державну нагороду – орден Франциска Скорини.

Нагадаємо, що у 2023 році Угорщина першою повернула свого посла до Білорусі після влаштованих Лукашенком репресій проти громадянського суспільства.

Її міністр закордонних справ Петер Сійярто неодноразово бував у Мінську, зокрема після 2022 року.