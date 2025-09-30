Награжденный Лукашенко словацкий посол вернулся в Минск для "рестарта" сотрудничества

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, который в сентябре 2025 года вернулся в Минск после пятилетнего перерыва, объявил о "перезапуске" двустороннего сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью информагентству белорусского режима БЕЛТА.

Мигаш сказал о "рестарте наших отношений после пяти лет застоя, который начался в 2020 году", не уточнив, чем этот "застой" был вызван.

Словацкий посол также раскритиковал санкции против Беларуси, сказав, что "ничего общего с цивилизованным развитием в конце первой четверти XXI века это не имеет".

"С этим пора заканчивать. И чем быстрее, тем лучше! Это будет лучше для всех", – считает Мигаш.

Йозеф Мигаш уже возглавлял посольство Словакии в Минске в 2016-2020 годах. Он подал в отставку после участия в "параде победы" в Минске в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

Сам Мигаш свое участие в торжествах объяснил тем, что является сыном "партизана и антифашиста". А Александр Лукашенко в июле 2020 года вручил Мигашу белорусскую государственную награду – орден Франциска Скорины.

Напомним, что в 2023 году Венгрия первой вернула своего посла в Беларусь после устроенных Лукашенко репрессий против гражданского общества.

Ее министр иностранных дел Петер Сийярто неоднократно бывал в Минске, в частности после 2022 года.