У Парижі починається засідання "коаліції рішучих", яке приймають у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Парижа.

Лідери-учасники засідання коаліції почали прибувати до Єлисейського палацу після 11:30 за київським часом. Вже прибув і президент України Володимир Зеленський.

Раніше за усіх лідерів приїхав спецпредставник президента США Стів Віткофф, він не став відповідати на запитання журналістів.

Близько 11:45 Єлисейський палац показав початок засідання.

EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG – Élysée (@Elysee) September 4, 2025

Нагадаємо, за столом особисто будуть присутні лідери шести країн ЄС, керівництво Євросоюзу та президент України, а також спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Генсек НАТО Марк Рютте долучиться дистанційно.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес, який також мав бути особисто, не долетів на зустріч через несправність літака.

Всього в обговоренні, за словами Макрона, візьмуть участь 35 країн з Європи та інших частин світу.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.