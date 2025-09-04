Укр Рус Eng

У Парижі починається засідання "коаліції рішучих"

Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 11:56 — Марія Ємець, Тетяна Висоцька

У Парижі починається засідання "коаліції рішучих", яке приймають у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Парижа. 

Лідери-учасники засідання коаліції почали прибувати до Єлисейського палацу після 11:30 за київським часом. Вже прибув і президент України Володимир Зеленський.

Раніше за усіх лідерів приїхав спецпредставник президента США Стів Віткофф, він не став відповідати на запитання журналістів. 

Близько 11:45 Єлисейський палац показав початок засідання.

Нагадаємо, за столом особисто будуть присутні лідери шести країн ЄС, керівництво Євросоюзу та президент України, а також спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Генсек НАТО Марк Рютте долучиться дистанційно. 

Прем’єр Іспанії Педро Санчес, який також мав бути особисто, не долетів на зустріч через несправність літака. 

Всього в обговоренні, за словами Макрона, візьмуть участь 35 країн з Європи та інших частин світу. 

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

Франція Війна з РФ
