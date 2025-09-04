В Париже начинается заседание "коалиции решительных"
В Париже начинается заседание "коалиции решительных", которое принимают в Елисейском дворце.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Парижа.
Лидеры-участники заседания коалиции начали прибывать в Елисейский дворец после 11:30 по киевскому времени. Уже прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.
Раньше лидеров приехал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, он не стал отвечать на вопросы журналистов.
Около 11:45 Елисейский дворец показал начало заседания.
EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG– Élysée (@Elysee) September 4, 2025
Напомним, за столом лично будут присутствовать лидеры шести стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а также спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Генсек НАТО Марк Рютте присоединится дистанционно.
Премьер Испании Педро Санчес, который также должен был быть лично, не долетел на встречу из-за неисправности самолета. Всего в обсуждении, по словам Макрона, примут участие 35 стран из Европы и других частей мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.