Прем’єр Іспанії не долетів на зустріч "коаліції рішучих" через несправність літака

Урядовий літак, яким прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес летів до Парижа на засідання "коаліції рішучих", зазнав поломки на пів дорозі, що змусило його летіти у Мадрид.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Як зазначили в іспанському уряді, через несправність літака Санчес не зможе бути присутнім особисто на зустрічі в Парижі.

Натомість він візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" за допомогою відеозв’язку.

За даними "ЄвроПравди", у засіданні "коаліції рішучих", що відбудеться 4 вересня у Парижі, особисто братимуть участь низка європейських лідерів, керівництво ЄС і президент України, та ще близько 20 країн долучаться дистанційно.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

Раніше цього тижня канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військового контингенту партнерів в Україні не існує – "принаймні в Німеччині".