Віткофф залишив Єлисейський палац, де проходить засідання "коаліції рішучих"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф залишив Єлисейський палац, де у четвер зібралось засідання країн з так званої "коаліції рішучих".

Про це повідомила кореспондентка "Європейської правди" з місця подій.

Віткофф доєднався до засідання "коаліції рішучих" і залишив Єлисейський палац приблизно через 45 хвилин після його початку.

Доповнено. У "Єлисейському палаці" повідомили кореспондентці "ЄвроПравди", що такий розвиток подій був запланованим.

"Пан Віткофф взяв участь у частині роботи "коаліції рішучих" та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів. Він мав залишити засідання для іншої зустрічі", – прокоментували в офісі Макрона.

"Пан Віткофф повернеться для телефонної розмови з Дональдом Трампом, президентом США", – додав співрозмовник.

За даними джерел "ЄвроПравди", в Парижі у Віткоффа запланована зустріч з українською делегацією, включаючи президента Володимира Зеленського.

У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.

У засіданні беруть участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.