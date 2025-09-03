Після зустрічі "коаліції рішучих" у четвер в Парижі її учасники зателефонують Трампу

Європейські лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Британії у четвер в Парижі, зателефонують президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу після завершення дискусії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили організатори події у Єлисейському палаці.

Після закінчення перемовин у рамках "коаліції рішучих", європейські лідери зателефонують президентові США.

"Президент Республіки співголовуватиме разом із прем’єр-міністром Великої Британії, паном Кіром Стармером на засіданні "коаліції рішучих" у гібридному форматі, вранці у четвер, 4 вересня 2025 року, в Єлисейському палаці", – повідомили в канцелярії президента Франції.

Так, зустріч "коаліції рішучих" розпочнеться об 11:00 за київським часом.

О 15:00 за Києвом запланований спільний дзвінок Трампу.

Щоправда, у Єлисейському палаці не повідомили, хто саме братиме участь у дзвінку – чи всі учасники перемовин в рамках "коаліції рішучих", чи лише присутні фізично в Парижі лідери.

На 16 годину за київським часом запланована прес-конференція, у якій візьме участь президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський.

"Глави держав та урядів обговорять роботу щодо гарантій безпеки для України, проведену начальниками генеральних штабів останніми тижнями, та зроблять висновки щодо поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру", – наголосили в офісі президента Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.