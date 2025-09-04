Уиткофф покинул Елисейский дворец, где проходит заседание "коалиции решительных"

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где в четверг собралось заседание стран из так называемой "коалиции решительных".

Об этом сообщила корреспондентка "Европейской правды" с места событий.

Уиткофф присоединился к заседанию "коалиции решительных" и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после его начала.

По данным источников "ЕвроПравды", в Париже у Уиткоффа запланирована встреча с украинской делегацией, включая президента Владимира Зеленского.

В Елисейском дворце "Европейской правде" ранее заявили, что лидеры, участвующие в заседании "коалиции решительных", позвонят президенту США Дональду Трампу после завершения дискуссии.

В заседании принимают участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствуют шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.