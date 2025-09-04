У прем’єра Британії заявили про "непорушну обіцянку" Україні з боку "коаліції рішучих"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції рішучих" у четвер заявляв про "непорушну обіцянку" Україні з боку учасників коаліції.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра за результатами його віртуальної участі у зустрічі в Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Звертаючись до ситуації в Україні, прем'єр-міністр Британії заявив, що главі Кремля Владіміру Путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори і одночасно здійснювати кричущі напади на Україну.

За словами Стармера, це було ще раз підкреслено невибірковими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та представництва ЄС.

"Обговорюючи останні військові плани "коаліції рішучих", прем'єр-міністр підкреслив, що ця група має непорушну обіцянку Україні за підтримки президента Трампа, і очевидно, що тепер вони повинні піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна для забезпечення припинення бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Під час засідання Стармер також подякував військовим планувальникам та начальникам генеральних штабів за їхню постійну та швидку роботу, спрямовану на забезпечення розгортання сил у разі припинення вогню.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі, президент Володимир Зеленський покинув Єлисейський палац.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.