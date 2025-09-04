У премьера Британии заявили о "нерушимом обещании" Украине от "коалиции решительных"

Премьер-министр Британии Кир Стармер во время заседания "коалиции решительных" в четверг заявлял о "нерушимом обещании" Украине со стороны ее участников.

Об этом сообщили в офисе британского премьера по результатам его виртуального участия во встрече в Париже, сообщает "Европейская правда".

Обращаясь к ситуации в Украине, премьер-министр Великобритании заявил, что главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно осуществлять вопиющие нападения на Украину.

По словам Стармера, это было еще раз подчеркнуто неизбирательными атаками на Киев на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского совета и представительства ЕС.

"Обсуждая последние военные планы "коалиции решительных", премьер-министр подчеркнул, что эта группа имеет незыблемое обещание Украине при поддержке президента Трампа, и очевидно, что теперь они должны пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина для обеспечения прекращения боевых действий", – говорится в сообщении.

Во время заседания Стармер также поблагодарил военных планировщиков и начальников генеральных штабов за их постоянную и быструю работу, направленную на обеспечение развертывания сил в случае прекращения огня.

Как сообщалось, встреча "коалиции решительных" закончилась в Париже, президент Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец.

В заседании принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.