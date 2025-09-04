Зеленський розповів, про що говорили на саміті "коаліції рішучих"

Учасники засідання "коаліції рішучих", яке проходило в Парижі в гібридному форматі, обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Про це після засідання розповів президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що усі учасники коаліції об’єднані однаковим прагненням завершити війну надійним миром і довготривалою безпекою.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", – зазначив Зеленський.

За його словами, усі учасники зустрічі згодні, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі, президент Володимир Зеленський покинув Єлисейський палац.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.