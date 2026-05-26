Стало відомо, які держави, крім Угорщини, блокують імпорт агропродукції з України

Три держави ЄС – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України, всупереч існуючій Угоді про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ).

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з питанням високопосадовець ЄС.

"Односторонню заборону встановили три держави: Польща, Угорщина та Словаччина", – сказав посадовець ЄС.

Співрозмовник "Європейської правди" зауважив, що причини блокування – скоріше політичні, адже оновлена Угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ) містить захисні положення, що можуть бути активовані, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для місцевих агровиробників.

Тим не менш, ЄС продовжує діалог з усіма трьома державами з тим, щоб вони відмовились від одностороннього бану та перейшли до регулювання на базі ГВЗВТ з Україною.

Нагадаємо, раніше односторонні заборони на імпорт української сільгосппродукції мали також Румунія та Болгарія, але вони наразі перейшли на систему ліцензування імпорту за погодженням з Україною, як і вимагає оновлена ГВЗВТ.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.

26 травня Європейська комісія закликала Угорщину та інші держави-члени ЄС скасувати встановлені ними односторонні заходи щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, Євросоюз почав вимагати в Угорщини, Словаччини та Польщі скасувати обмеження для агроекспорту з України ще у жовтні 2025 року – після фіналізації нової торговельної угоди з Україною, через те, що вона мала забезпечити збалансовані умови торгівлі.

