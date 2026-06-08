Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки українських воїнів на чолі з Британією

Нідерланди більше не продовжуватимуть участь у британській програмі підготовки українських військових Interflex на тлі того, що вона вступила у нову фазу.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів, передає "Європейська правда".

У червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex – очолюваній Великою Британією багатонаціональній навчальній програмі, у межах якої понад 63 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори.

П'ятий рік успішної та високо поцінованої програми ознаменує нову фазу спеціалізованої підготовки, покликаної формувати спроможності в довгостроковій перспективі.

Нова навчальна структура охопить підготовку інструкторів вертолітної авіації, перші випускники якої завершили навчання минулого місяця, а також інші напрями підготовки, зокрема медичний та інженерний.

Минулого вікенду під час церемонії у Великій Британії відзначали чотири роки міжнародної співпраці в рамках програми. На заході були присутні й представники України. Делегати висловили вдячність за зусилля всіх країн-учасниць. Вони також нагородили низку військовослужбовців за їхній внесок.

"Для Нідерландів ця навчальна ротація знаменує завершення їхнього внеску в операцію Interflex. Сама програма продовжується під керівництвом Великої Британії на новому етапі, причому акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку. Отже, міжнародна підтримка України триває безперервно, але у формі, що відповідає поточним потребам Збройних сил України", – йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Нідерланди, як зазначається, продовжують сприяти підготовці українських військовослужбовців іншими способами, зокрема в рамках Європейської навчальної місії EUMAM.

Торік у серпні стало відомо, що Велика Британія продовжить принаймні до кінця 2026 року програму підготовки українських військових, щоб допомогти Києву зміцнити армію перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди.

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.