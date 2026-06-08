У Берліні на мітинг проти уряду Мерца прийшло значно менше людей, ніж очікували

Протестувальники проти уряду вийшли на вулиці Берліна, розмахуючи німецькими прапорами та прапорами миру – однак кількість учасників не виправдала очікувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У понеділок тисячі людей зібралися в Берліні на мітинг проти політики федерального уряду.

На захід зареєструвалися 10 000 осіб. Берлінська поліція повідомила про 2 000 учасників опівдні. 700 поліцейських стежили за цією та іншими демонстраціями в столиці протягом дня. Багато хто з'явився з німецькими прапорами або прапорами миру; за словами організаторів, логотипи партій були заборонені.

Ініціатором "Проєкту M1llion" є Марсель Балдауф із Саксонії. Він сподівався мобілізувати загалом мільйон людей на мітинг у Берліні. Захід також рекламували в численних групах Telegram. Однак у підсумку явка була значно нижчою. Головний мітинг відбувся в другій половині дня перед Бранденбурзькими воротами.

Демонстранти вимагали негайної відставки федерального уряду на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем, підкреслюючи цю вимогу гаслом "Мерц має піти". Серед інших вимог у 11-пунктному плані, висунутому противниками Мерца, – запровадження демократії за швейцарським зразком, скасування податку на викиди CO₂, зупинка реформи охорони здоров’я, скасування обов’язкового телерадіомовного збору та сувора відповідальність політиків.

У Німеччині одне з опитувань днями показало, що більшість німців продовжують висловлювати невдоволення роботою уряду і канцлера Фрідріха Мерца.

Ще одне опитування показало, що популярність Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.