Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що під час зустрічі у Верховній Раді передала депутатам "чітке" повідомлення про наслідки для бюджету у разі не голосування ними однієї з реформ у сфері правосуддя.

Про це вона заявила журналістам у Києві, коментуючи проведені переговори, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Єврокомісарка наголосила, що на зустрічі у парламенті брали участь також представники опозиції, оскільки, за її словами, "критична опозиція теж частина вступного процесу". У Раді уточнили, що у зустрічі взяли участь представники керівництва усіх фракцій, а також комітетів з євроінтеграції, правової політики, антикорупційної політики та економічного розвитку.

Кос наголосила, що підняла на цій зустрічі питання однієї з реформ за програмою Ukraine Facility, за якою Україна може втратити частину безповоротного фінансування від ЄС.

"Сьогодні я дуже прямо попередила колег у парламенті, що за системою, за якою ми працюємо, "пільговий період" (відведений для проведення частини реформ), скоро закінчиться", – заявила вона, зазначивши, що йдеться про зобов’язання України змінити правила перевірки декларацій доброчесності суддів.

"Якщо реформи щодо декларацій доброчесності суддів не буде до кінця вересня – то кількасот мільйонів євро будуть втрачені. Саме втрачені, ми не зможемо їх передати. Я прямо сказала про це вашим парламентарям: я можу вас зрозуміти (щодо складності проведення реформ – ЄП), але у нас також є своє правила. Держави ЄС виділяють гроші платників податків, і ми маємо звітувати, як вони витрачаються", – переказала єврокомісарка.

Марта Кос, втім, висловила сподівання, що необхідні реформи будуть втілені і Україна не втратить ці кошти.

Як приклад, вона навела історію вересня, коли депутати після пояснень Брюсселя ухвалили кілька реформ з програми Ukraine Facility.

"Мій лист до Ради дозволив досягти значного прогресу, і завдяки цьому ми змогли передати до бюджету України 2.8 млрд євро", – зазначила вона. Європейська правда розповідала про цей лист, у якому Єврокомісія передала у ВР список з 11 законів, ухвалення яких дозволить Україні отримати фінансування. Тоді Рада ухвалила більшу частину з них.

За програмою Ukraine Facility, що передбачає фінансування після проведення реформ, Україна має два найбільш прострочених індикатори, що мали бути виконані у 1-2 кварталах 2025 року. Одна з них передбачала збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, друга – перегляд декларацій доброчесності суддів; кожна ця реформа має принести до бюджету близько 300 млн євро грантового фінансування. Втім, набір до ВАКС перебуває на фінальній стадії і, 22 судді у травні вже підтвердили здатність здійснювати правосуддя і, як очікується, цей індикатор буде підтверджений як виконаний.

Раніше віцепрем’єр Качка заявив Кос, що Україна перебуває на фінальному етапі за всіма реформами у верховенстві права.

Також відомо, що Кос у Києві розповіла про очікувані строки вступних переговорів з ЄС.