Фіцо та Зеленський обговорять в Ужгороді енергетичну інфраструктуру

Енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента Володимира Зеленського в Ужгороді.

Про це повідомила пресслужба уряду Словаччини словацькому агентству TASR, пише "Європейська правда".

У пресслужбі уряду зазначили, що Фіцо має прибути в Ужгород 5 вересня. Окрім зустрічі із Зеленським він також зустрінеться з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

До його делегації увійдуть міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар. Очікується, що сторони обговорять енергетичну інфраструктуру.

"Словацький прем'єр і український президент повідомлять про висновки зустрічі на спільній пресконференції", – додали в уряді.

Зазначимо, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.