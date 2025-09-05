Фицо и Зеленский обсудят в Ужгороде энергетическую инфраструктуру

Энергетическая инфраструктура будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Владимира Зеленского в Ужгороде.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии словацкому агентству TASR, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе правительства отметили, что Фицо должен прибыть в Ужгород 5 сентября. Помимо Зеленского, он также встретится с премьер-министром Юлией Свириденко.

В делегацию войдут министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар. Ожидается, что стороны обсудят энергетическую инфраструктуру.

"Словацкий премьер и украинский президент сообщат о выводах встречи на совместной пресс-конференции", – добавили в правительстве.

Отметим, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", против которого Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что разозлен.

А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.