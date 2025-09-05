Кошта: команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над санкціями проти РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і європейська команда прямує до Вашингтона, щоб працювати над цим з американськими партнерами.

Про це він сказав під час пресконференції в Ужгороді, передає Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Кошта, який перебуває з візитом в Ужгороді, заявив про необхідність збільшити кількість санкційних заходів, щоб змусити Росію зупинити війну.

Він зазначив, що у Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і європейська команда прямує до Вашингтона, щоб працювати над цим з американськими партнерами.

"Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями", – сказав Кошта.

Президент Євроради наголосив, що Європа працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи відбудову України і її шлях до вступу до ЄС.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", – акцентував Кошта.

Він також зазначив, що в ЄС вражені реформами, яку проводить Україна попри війну, і робота має продовжитися.

"Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", – резюмував президент Євроради.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакета санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.