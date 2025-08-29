Каллас розповіла, що може увійти в 19-й пакет санкцій проти Росії

До нового, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.

Про це, як передає "Європейська правда", розповіла журналістам висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені 29 серпня.

Каллас наголосила, що фінансові та енергетичні санкції будуть найбільш ефективними проти Кремля.

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше по них вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, якого вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.

Вона уточнила, що обговорення тривають.

"Ми завжди виносимо на стіл багато варіантів, а потім зрештою маємо домовитися", – пояснила висока представниця ЄС.

"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, – це тиск", – наголосила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.

Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

ЗМІ раніше дізнались, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Тим часом США запровадили вторинні тарифи проти Індії, щоб покарати її за закупівлю російської нафти.