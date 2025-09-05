Кошта: команда ЕС направляется в Вашингтон, чтобы работать с США над санкциями против РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ужгороде, передает Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Кошта, который находится с визитом в Ужгороде, заявил о необходимости увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Он отметил, что в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами.

"Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. Больше экономических мер, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями", – сказал Кошта.

Президент Евросовета подчеркнул, что Европа работает вместе с Украиной над общим будущим, поддерживая восстановление Украины и ее путь к вступлению в ЕС.

"Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе – это не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", – акцентировал Кошта.

Он также отметил, что в ЕС поражены реформами, которую проводит Украина несмотря на войну, и работа должна продолжиться.

"Мы вас поддерживаем в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы вас поддерживаем в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена в Европейском Союзе", – резюмировал президент Евросовета.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.