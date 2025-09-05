Глава МЗС Бельгії проти конфіскації заморожених росактивів на користь України

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Euronews.

За словами Прево, конфіскація російських суверенних активів "не є варіантом для Бельгії".

"Це буде дуже поганим сигналом для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи", – сказав він.

Міністр додав, що в Бельгії розглядали можливість конфіскації заморожених активів Росії та дійшли висновку, що це "підірве" довіру до євро і матиме негативні наслідки для "авторитету європейських фінансових послуг".

Прево відкинув і альтернативний варіант, запропонований Великою Британією, – потенційний переказ заморожених активів до окремого інвестиційного фонду.

Близько 200 мільярдів євро російських коштів заморожені на території ЄС у межах західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Більша частина цих коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – раніше сказали, що відкриті до дискусії про використання заморожених російських активів для підтримки України.

Читайте також: Відшкодування не для нас: чому Україна може не отримати конфісковані російські активи.