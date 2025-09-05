Глава МИД Бельгии против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил решительную позицию своей страны относительно недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews.

По словам Прево, конфискация российских суверенных активов "не является вариантом для Бельгии".

"Это будет очень плохим сигналом для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", – сказал он.

Министр добавил, что в Бельгии рассматривали возможность конфискации замороженных активов России и пришли к выводу, что это "подрывает" доверие к евро и будет иметь негативные последствия для "авторитета европейских финансовых услуг".

Прево отверг и альтернативный вариант, предложенный Великобританией, – потенциальный перевод замороженных активов в отдельный инвестиционный фонд.

Около 200 миллиардов евро российских средств заморожены на территории ЕС в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – ранее заявили, что открыты к дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

