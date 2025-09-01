У Німеччині хочуть дискусії щодо використання росактивів для підтримки України

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – відкриті до дискусії про використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Якщо хтось брутально вторгається в сусідню країну, хоче знову розширити кордони, вбиває, ґвалтує, (...) то повинні бути наслідки", – заявив Шпан під час спільного з Міршем візиту до столиці України Києва.

"Тому необхідна дискусія про те, чи можна використовувати ці заморожені активи, і якщо так, то яким чином, незважаючи на всі юридичні проблеми", – додав він.

Мірш вказав на триваючі переговори між європейцями щодо подальших санкцій проти Росії і сказав: "У цьому відношенні всі варіанти на столі".

Згідно з попередньою інформацією Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро російського центрального банку заморожені в ЄС, причому більша частина з них знаходиться в брюссельській фінансовій установі Euroclear.

Як повідомлялося, лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу у понеділок, 1 вересня, прибули до Києва.

Раніше у Швеції висловлювали розчарування, що Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.