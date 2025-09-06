В Естонії починають проектувати третю підводну електролінію до Фінляндії

В Естонії починають проектування Estlink 3 – третьої електролінії, що з’єднає естонську енергосистему з фінською по дну Фінської затоки і буде доповненням до вже функціонуючих Estlink 1 і 2.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві економіки.

Цього тижня в Естонії почали проектування для майбутнього будівництва третьої електролінії з Естонії до Фінляндії – Estlink 3.

Для початку потрібно буде посилити електромережу довкола Талліна, що потребує будівництва додаткових елементів інфраструктури у столичному регіоні Хар’юмаа.

Також необхідно будувати інфраструктуру в районі прибережного села Аулепа, де Estlink 3 буде виходити на суходіл і з’єднуватися з енергомережею Естонії.

"Ми плануємо з’єднання, що зможе забезпечити передачу відповідно до потужності Estlink 3 та уможливить додатковий розвиток електромережі на заході Естонії у майбутньому", – зазначила проєктна мереджерка енергетичного оператора Elering Бренда Пент.

Етап проектування може зайняти близько двох років. Будівництво Estlink 3 планують завершити до 2035 року, орієнтовна вартість складе понад мільярд євро, з яких Естонія внесе 600 млн, а 50% проєкту профінансують коштами ЄС.

Наявні електролінії під Фінською затокою, Estlink 1 і Estlink 2, сукупно мають потужність близько 1000 МВт. Нова лінія з 700 МВт буде потужнішою за старіші.

Також у Балтійському морі планують прокладати новий кабель зв’язку із залученням коштів ЄС.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.