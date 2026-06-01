МЗС: Росія офіційно повідомляла європейські столиці про підготовку удару по Києву

Російська федерація минулого тижня попередила столиці держав ЄС про масштабний удар по Києву і закликала дипломатів виїхати з української столиці.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі "Архітектура безпеки" у Києві; також цю інформацію підтвердили західні джерела ЄП.

Андрій Сибіга, відкриваючи форум, що відбувся у понеділок в українській столиці, окремо звернувся до присутніх у залі послів та інших представників дипломатичного корпусу та подякував їм за те, що ті лишаються у Києві – попри погрози з російського боку.

Міністр також оприлюднив інформацію про те, що російський МЗС, як виявилося, адресно звертався в усі європейські столиці, попереджаючи їх про запланований масований удар. "Він нотифікував європейські столиці із попередженням і порадою залишити Київ. На щастя, цього не відбулося", – додав Сибіга, висловивши повагу щодо цього рішення партнерів.

Дипломати, присутні на події, підтвердили цю інформацію. За даними ЄС, принаймні до частини європейських міністерств минулого тижня особисто завітали посли акредитовані РФ, передавши їм те попередження, про яке сказав міністр Сибіга.

Як відомо, жодне з європейських дипвідомств, попри це, не стало зменшувати присутність у Києві.

Міністр та джерела ЄП не стали уточнювати, про які дати можливого удару йшлося, але відомо, що наприкінці тижня президент Зеленський заявив про розвіддані про підготовку Росією нового масованого удару по Києву.

Перед тим декілька країн публічно повідомили, що викликали послів Росії через залякування дипломатів, які працюють в Україні, але не повідомляли деталі.

Також усі європейські держави наголосили, що не залишать Київ попри нові погрози з російського боку.