У Брюсселі тисячі людей вийшли на акцію із закликом посилити санкції проти Ірану

У бельгійській столиці Брюсселі у суботу відбувся багатотисячний протест, учасники якого вимагали посилення європейських заходів проти Ірану і створення демократичної альтернативи репресивному теократичному режиму в близькосхідній країні.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Ініціатором акції виступила іранська опозиційна організація у вигнанні Національна рада опору Ірану (NCRI).

За оцінками поліції, в акції взяли участь близько 10 тисяч осіб, хоча організатори заявили, що їх було "десятки тисяч".

EPA

Протест приурочений до 60-річчя Організації моджахедів іранського народу (EK), сумнозвісного воєнізованого крила NCRI, яке колись вважалося терористичною організацією в деяких західних країнах.

Протестувальники закликали до посилення санкцій ЄС проти Ірану і до визнання Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією.

У мітингу також взяли участь відомі міжнародні діячі, зокрема колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт і колишній спікер Палати громад Великої Британії Джон Беркоу.

Пенс закликав до створення "демократичного, світського, без'ядерного Ірану", додавши, що "найбільшу загрозу для цього режиму становлять не Америка і не Ізраїль, а сам іранський народ".

Нещодавно міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Підставою для такого кроку стали безрезультатні переговори з Тегераном, під час яких сторони прагнули отримати конкретні зобовʼязання щодо його ядерної програми.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив підтримку рішенню Великої Британії, Німеччини та Франції розпочати процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану.