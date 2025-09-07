В Брюсселе тысячи людей вышли на акцию с призывом усилить санкции против Ирана

В бельгийской столице Брюсселе в субботу состоялся многотысячный протест, участники которого требовали усиления европейских мер против Ирана и создания демократической альтернативы репрессивному теократическому режиму в ближневосточной стране.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Инициатором акции выступила иранская оппозиционная организация в изгнании Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI).

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 10 тысяч человек, хотя организаторы заявили, что их было "десятки тысяч".

EPA

Протест приурочен к 60-летию Организации моджахедов иранского народа (EK), печально известного военизированного крыла NCRI, которое когда-то считалось террористической организацией в некоторых западных странах.

Протестующие призвали к ужесточению санкций ЕС против Ирана и к признанию Корпуса стражей Исламской революции террористической организацией.

В митинге также приняли участие известные международные деятели, в том числе бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу.

Пенс призвал к созданию "демократического, светского, безъядерного Ирана", добавив, что "наибольшую угрозу для этого режима представляют не Америка и не Израиль, а сам иранский народ".

Недавно министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возврата санкций против Ирана.

Основанием для такого шага стали безрезультатные переговоры с Тегераном, в ходе которых стороны стремились получить конкретные обязательства по его ядерной программе.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку решению Великобритании, Германии и Франции начать процедуру восстановления санкций ООН против Ирана.