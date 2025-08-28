США підтримали рішення європейців ініціювати відновлення санкцій проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо висловив підтримку рішенню Великої Британії, Німеччини та Франції розпочати процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Рубіо сказав, що рішення європейських держав (Е3) – гарантів іранської "ядерної угоди" про поновлення санкцій "є прямою реакцією на постійне нехтування Іраном своїми зобов'язаннями у ядерній сфері".

"Сполучені Штати підтримують рішення країн E3 і закликають Іран взяти участь у серйозних дипломатичних переговорах з метою вирішення ядерної проблеми", – додав держсекретар.

Раніше в четвер міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Підставою для такого кроку стали безрезультатні переговори з Тегераном, під час яких сторони прагнули отримати конкретні зобовʼязання щодо його ядерної програми.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.