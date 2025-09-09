Зеленський вважає, що Путін завдяки зустрічі на Алясці "отримав те, що хотів"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії завдяки саміту з президентом США на Алясці "отримав, що хотів", і шкодує, що Україну не запросили стороною зустрічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC, яке взяли на тлі знищеного російським обстрілом американського заводу на Закарпатті.

Зеленського запитали, що він відчував, побачивши, як очільник Кремля ступає на червоний килим на Алясці.

"Не знаю. Це був двосторонній саміт. Шкода, що України там не було", – відповів президент України.

"Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там", – додав Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що удар РФ по будівлі уряду України у Києві не є сигналом, що Росі має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що США готові співпрацювати з Європою над додатковими санкціями, щоб довести до колапсу економіку Росії.