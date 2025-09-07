Келлог побачив сигнал, що Росія не хоче закінчувати війну дипломатично

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що ударом по будівлі уряду у Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це він написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Келлог зазначив, що небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації, і Росія, за його словами, "ескалює конфлікт", здійснивши найбільшу повітряну атаку у цій війні, що вразила будівлю Кабінету міністрів України.

Два тижні тому, додав Келлог, він був у цій будівлі разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну", – написав спецпредставник Трампа.

Він додав, що цими діями РФ не демонструє бажання завершити війну дипломатичним шляхом.

"Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні", – написав спецпредставник Трампа.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.