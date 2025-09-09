Зеленский считает, что Путин благодаря встрече на Аляске "получил то, что хотел"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правитель России благодаря саммиту с президентом США на Аляске "получил, что хотел" и сожалеет, что Украину не пригласили стороной встречи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ABC, которое взяли на фоне уничтоженного российским обстрелом американского завода в Закарпатье.

Зеленского спросили, что он чувствовал, увидев, как глава Кремля вступает на красный ковер на Аляске.

"Не знаю. Это был двусторонний саммит. Жаль, что Украины там не было", – ответил президент Украины.

"Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США. Он это получил, и это досадно. Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США, чтобы всем показывать это видео, фотографии, что он там", – добавил Зеленский.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что удар РФ по зданию правительства Украины в Киеве не является сигналом, что Россия намерена завершить войну дипломатическим путем.

Министр финансов Скотт Бессент сказал, что США готовы сотрудничать с Европой над дополнительными санкциями, чтобы довести до коллапса экономику России.