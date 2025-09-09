Угорщина підписала 10-річну угоду з Shell на тлі планів ЄС відмовитись від газу РФ

Угорщина уклала 10-річну угоду про постачання газу з Shell, зробивши один із перших кроків до диверсифікації та зменшення залежності від російських поставок на тлі дедлайну ЄС щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У вівторок країна підписала контракт на 2 мільярди кубометрів газу, які будуть поставлені протягом десяти років, починаючи з 2026 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю на полях конференції Gastech у Мілані.

За його словами, поставки надходитимуть до Угорщини через чеські та німецькі газопроводи.

Хоча ЄС планує припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до кінця 2027 року, Угорщина давно висловлювала заперечення проти цих планів. Будапешт закликав ЄС компенсувати державам-членам зусилля з диверсифікації і тепер, схоже, почав робити кроки для пошуку альтернатив.

"Ми ведемо переговори ще за кількома контрактами з іншими західними постачальниками, але поки що не готові їх оголосити", – сказав Сійярто.

Водночас він зазначив, що чинний план ЄС щодо поетапної відмови від імпорту російської енергії й далі становить серйозний ризик для енергетичної безпеки Угорщини, оскільки країна не має достатньо трубопровідної інфраструктури з інших ринків, аби забезпечити потрібні обсяги.

Країна має контракт із російським "Газпромом" на постачання 4,5 мільярда кубометрів газу на рік до 2036 року, який після 2022-го був доповнений додатковими закупівлями.

Сійярто також заявив, що ядерні амбіції Угорщини, які передбачають подвоєння атомних потужностей завдяки введенню двох нових реакторів, дозволять скоротити поточний імпорт газу удвічі й суттєво зменшать тиск на паливні поставки, що допоможе країні самостійно покривати 70% потреб в електроенергії.

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.