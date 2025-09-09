Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ

Венгрия заключила 10-летнее соглашение о поставках газа с Shell, сделав один из первых шагов к диверсификации и уменьшению зависимости от российских поставок на фоне дедлайна ЕС по постепенному отказу от российских энергоносителей.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Во вторник страна подписала контракт на 2 миллиарда кубометров газа, которые будут поставлены в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью на полях конференции Gastech в Милане.

По его словам, поставки будут поступать в Венгрию через чешские и немецкие газопроводы.

Хотя ЕС планирует прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей до конца 2027 года, Венгрия давно выражала возражения против этих планов. Будапешт призвал ЕС компенсировать государствам-членам усилия по диверсификации и теперь, похоже, начал предпринимать шаги для поиска альтернатив.

"Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить", – сказал Сийярто.

В то же время он отметил, что действующий план ЕС по поэтапному отказу от импорта российской энергии по-прежнему представляет серьезный риск для энергетической безопасности Венгрии, поскольку страна не имеет достаточной трубопроводной инфраструктуры с других рынков, чтобы обеспечить необходимые объемы.

Страна имеет контракт с российским "Газпромом" на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год до 2036 года, который после 2022-го был дополнен дополнительными закупками.

Сийярто также заявил, что ядерные амбиции Венгрии, которые предусматривают удвоение атомных мощностей благодаря введению двух новых реакторов, позволят сократить текущий импорт газа вдвое и существенно уменьшат давление на топливные поставки, что поможет стране самостоятельно покрывать 70% потребностей в электроэнергии.

Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года.

