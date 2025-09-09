У Соціал-демократичній партії Данії зʼявилась посада речника з питань "духовного переозброєння", який відповідатиме за просування данських національних цінностей та історії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Відповідати за "духовне переозброєння" від імені данських соціал-демократів буде депутатка парламенту і колишня міністерка довкілля Іда Окен.

На Facebook вона написала, що буде речницею партії з питань демократії, "зосередившись на духовному переозброєнні".

"Ми маємо зміцнити данську демократію. Це найважливіше в духовному переозброєння. Ми повинні знати свою історію. Ми повинні говорити про наші цінності", – додала Окен.

Вона розповіла, що прагне більше залучити молодь до громадської та політичної діяльності, заохотити людей до волонтерської роботи, а також сприяти зростанню престижу військової служби.

Термін "духовне переозброєння" в риториці Соціал-демократичної партії премʼєрки Данії Метте Фредеріксен з'явився на початку року, коли про нього заговорив міністр освіти Маттіас Тесфає.

"Добре зміцнювати військову потужність, але без відповідного духовного переозброєння ми не зможемо гарантувати суверенітет і безпеку Данії, Заходу та Європи", – сказав він.

Це відбувається на тлі ще більшого посилення Данією міграційної політики, а також підготовки до загальних виборів восени 2026 року.

У 2021 році самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко запропонував Угорщині співпрацю для захисту "традиційних сімейних цінностей".