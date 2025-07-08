Прем'єрка Данії: проблеми міграції кидають виклик Європі

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила про проблему міграції, яка "кидає виклик Європі, впливає на життя людей і згуртованість наших суспільств".

Заяву данської прем’єрки наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила, що Європа повинна "посилити зовнішні кордони", оскільки, за її словами, "європейські громадяни мають право почуватися в безпеці у своїх країнах".

Вона закликає до реформи правил ЄС, щоб "спростити процес повернення і зробити його більш ефективним".

Очільниця уряду Данії також прямо звинувачує Росію у "використанні міграції як зброї на нашому східному кордоні".

Нагадаємо, Німеччина ввела перевірки на кордоні з Польщею в жовтні 2023 року, метою яких було зупинити нелегальну міграцію. Посилені перевірки мали бути тимчасові, але вони тривають досі.

У відповідь Польща з понеділка запровадила власні посилені перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою на 30 днів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.