Партия премьера Дании назначила уполномоченного по "духовному перевооружению"

В Социал-демократической партии Дании появилась должность спикера по вопросам "духовного перевооружения", который будет отвечать за продвижение датских национальных ценностей и истории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Отвечать за "духовное перевооружение" от имени датских социал-демократов будет депутат парламента и бывшая министр окружающей среды Ида Окен.

В Facebook она написала, что будет спикером партии по вопросам демократии, "сосредоточившись на духовном перевооружении".

"Мы должны укрепить датскую демократию. Это самое важное в духовном перевооружении. Мы должны знать свою историю. Мы должны говорить о наших ценностях", – добавила Окен.

Она рассказала, что стремится больше привлечь молодежь к общественной и политической деятельности, поощрять людей к волонтерской работе, а также способствовать росту престижа военной службы.

Термин "духовное перевооружение" в риторике Социал-демократической партии премьер-министра Дании Метте Фредерриксен появился в начале года, когда о нем заговорил министр образования Маттиас Тесфае.

"Хорошо укреплять военную мощь, но без соответствующего духовного перевооружения мы не сможем гарантировать суверенитет и безопасность Дании, Запада и Европы", – сказал он.

Это происходит на фоне еще большего ужесточения Данией миграционной политики, а также подготовки к всеобщим выборам осенью 2026 года.

