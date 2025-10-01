Німеччина відновила експорт деякого військового обладнання до Ізраїлю, попри рішення уряду обмежити експорт зброї через ситуацію, що склалася у секторі Гази.

Як повідомляє Tagessсhau, пише "Європейська правда", про це стало відомо з відповіді на запит "Лівих".

Після рішення про припинення експорту зброї до Ізраїлю уряд Німеччини схвалив експорт до Ізраїлю певного військового обладнання на 2,46 млн євро. Втім, як стверджують, йдеться не про зброю, що використовується у війні в секторі Гази.

З відповіді на запит також випливає, що перші 5 тижнів після рішення уряду Мерца про зупинку військового експорту до Ізраїлю усі постачання повністю зупинилися і до 12 вересня схвалень поставок не відбувалося.

Згадані поставки відбулися у період з 12 по 22 вересня, але обсяги є дуже незначними, порівняно з давнішими. Для прикладу, у період з 1 січня до 8 серпня 2025 року орієнтовна вартість експортованої зброї та обладнання склала 250 млн євро.

Конкретна номенклатура у схвалених поставках залишається невідомою.

У лавах "Лівих" після отримання відповіді розкритикували рішення уряду, стверджуючи, що команда Мерца "обманює громадськість".

Також неофіційно стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав рішення щодо позиції його уряду стосовно пропозицій ЄС запровадити санкції проти Ізраїлю.