Німецька бригада проводить перші навчання в Литві

Нова німецька танкова бригада в Литві проводить свої перші бойові навчання в цій балтійській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Командир Крістоф Губер зазначив, що навчання в Пабраде стали важливим кроком на шляху до бойової готовності.

Губер зазначив, що підрозділ бере уроки з подій в Україні і повинен готуватися до майбутніх сценаріїв конфліктів, а не до минулих воєн.

Німеччина створила бригаду у відповідь на те, що вона вважає зростаючою загрозою з боку Росії. До 2027 року підрозділ має досягти повної чисельності у близько 4 800 солдатів та 200 цивільних співробітників. Литва межує з Білоруссю, союзником Росії, та російським ексклавом Калінінград.

Близько 2 900 військовослужбовців та 800 одиниць техніки з восьми країн НАТО беруть участь у навчаннях на полігоні Пабраде, що розташований приблизно за 15 кілометрів від білоруського кордону.

Бундесвер також розгорнув понад 300 безпілотників у рамках навчань, що відображає уроки сучасної війни.

Німеччина розгорнула цю бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Нині в країні дислокується близько 1 800 військовослужбовців цього підрозділу.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади – у тому числі щодо проживання їхніх родин і доступу до освіти для дітей.