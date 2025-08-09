У партії Мерца незгодні з його рішенням обмежити експорт зброї до Ізраїлю

У блоці ХДС/ХСС канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, наростає невдоволення його рішенням призупинити експорт зброї в Ізраїль через плани взяти під контроль увесь сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Із публічною критикою рішення Мерца виступив, зокрема, почесний голова ХСС Хорст Зеегофер, який назвав призупинення експорту зброї в Ізраїль "зовнішньополітичною помилкою".

Депутат парламенту Мюнхена від ХСС Штефан Пільзінгер також розкритикував це рішення.

"Мені незрозуміло, що це означає: "Ніякої зброї, яка може бути використана в секторі Гази". Де-факто це означає, що ми навряд чи зможемо постачати зброю взагалі", – сказав він.

У неділю, 10 серпня, експерти з питань зовнішньої політики з ХДС і ХСС хочуть провести відеозустріч, щоб обговорити поточні зовнішньополітичні події. Там також буде присутній радник Мерца з питань зовнішньої політики Гюнтер Зауттер.

Хоча подібні консультації є звичайною практикою, той факт, що зустріч відбувається посеред літніх канікул, свідчить про потребу в діалозі всередині ХДС/ХСС.

У пʼятницю Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Це стало реакцією на схвалення військово-політичним кабінетом Ізраїлю плану взяття під контроль міста Газа.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу в телефонній розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом висловив розчарування цим рішенням.