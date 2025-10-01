Германия возобновила экспорт некоторых видов военного оборудования в Израиль, несмотря на решение правительства ограничить экспорт оружия из-за ситуации, сложившейся в секторе Газа.

Как сообщает Tagessсhau, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из ответа на запрос "Левых".

После решения о прекращении экспорта оружия в Израиль правительство Германии одобрило экспорт в Израиль определенного военного оборудования на 2,46 млн евро. Впрочем, как утверждают, речь идет не об оружии, используемом в войне в секторе Газа.

Из ответа на запрос также следует, что в первые 5 недель после решения правительства Мерца о приостановке военного экспорта в Израиль все поставки полностью прекратились и до 12 сентября одобрений поставок не было.

Упомянутые поставки состоялись в период с 12 по 22 сентября, но объемы очень незначительны по сравнению с более ранними. Например, в период с 1 января по 8 августа 2025 года ориентировочная стоимость экспортированного оружия и оборудования составила 250 млн евро.

Конкретная номенклатура в одобренных поставках остается неизвестной.

В рядах "Левых" после получения ответа раскритиковали решение правительства, утверждая, что команда Мерца "обманывает общественность".

Также неофициально стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц отложил решение относительно позиции его правительства по предложениям ЕС ввести санкции против Израиля.