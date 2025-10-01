ЗМІ: Мерц відклав рішення Німеччини щодо санкцій проти Ізраїлю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав ухвалення рішення щодо позиції його уряду стосовно пропозицій ЄС запровадити санкції проти Ізраїлю.

Про це виданню Politico повідомив високопосадовець уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

На початку цього місяця Мерц заявляв, що представить спільну позицію своєї коаліції щодо пропозиції Єврокомісії обмежити торговельні відносини з Ізраїлем і запровадити санкції проти високопосадовців Ізраїлю на саміті лідерів ЄС у Копенгагені в середу.

Але зараз, за словами посадовця, визначення остаточної позиції щодо можливих санкцій на саміті було б недоцільним з огляду на швидкий розвиток подій. А саме – на попередню угоду, досягнуту у понеділок президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо 20-пунктного мирного плану адміністрації Трампа для Гази.

Коаліційний уряд Мерца досі не зміг погодити спільну позицію щодо пропозиції ЄС про санкції проти Ізраїлю. Політики з СДПН загалом підтримують ініціативу Єврокомісії, тоді як члени консервативного альянсу Мерца виступають проти.

Мирний план Трампа фактично може зняти напругу з коаліції Мерца на тлі цих розбіжностей. Ознак того, що коаліція виробила спільну позицію щодо санкцій проти Ізраїлю до оголошення Трампа і Нетаньягу в понеділок, не було.

У вівторок раніше Мерц назвав мирний план Трампа для Гази найкращим шансом на завершення війни в Газі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфуль оголосив, що вирушить на Близький Схід у вихідні, де планує зустрітися з ізраїльськими посадовцями.

Ухвалення пропозицій Єврокомісії щодо санкцій залежатиме від підтримки Німеччини. Часткове призупинення торговельних положень Угоди про асоціацію ЄС–Ізраїль вимагатиме кваліфікованої більшості серед урядів країн ЄС. Накладення санкцій на ізраїльських міністрів потребуватиме одностайного голосування.

Нещодавно Європейська комісія запропонувала призупинити торговельну угоду, що стосується близько 5,8 млрд євро ізраїльського експорту, через війну в секторі Гази.