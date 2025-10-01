Туск: Європі доведеться переглянути кліматичні амбіції, щоб залишатись конкурентною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Європа прагне бути конкурентоздатною на світових ринках та зміцнювати самодостатність у виробництві різних товарів та зброї, то змушена буде переглянути амбітні кліматичні цілі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на саміті з питань конкуренції у Копенгагені поруч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Туск зазначив, що однозначною конкурентною перевагою ЄС є єдиний ринок, але що він як чинний прем’єр-міністр змушений констатувати, що зараз бар’єрів для бізнесу у ЄС чи не більше, ніж було раніше – відзначивши також, що польське і теперішнє данське головування вже почали кроки для зміни цієї ситуації.

"У світі геополітичної невизначеності, нових тарифів, дуже жорсткої глобальної конкуренції ми справді маємо зробити життя нашого бізнесу легшим. А ще – наші амбіції мають відповідати реальності", – сказав прем’єр Польщі.

Туск акцентував, що зараз на перше місце у пріоритетах вийшла безпека, а "безпека – означає зброю, зброя – означає, що потрібна сталь, сталь – що потрібна реіндустріалізація".

"Ми маємо бути самодостатніми. Ми не можемо віддати свою безпеку на аутсорс. Але через наші витрати на енергію, найвищі у світі, і через наші кліматичні амбіції бізнес йде з Європи. Я не хочу псувати нікому гарний настрій (...), але реальність дуже жорстока", – заявив Туск.

Він зазначив, що спілкувався з директором великого сталеварного виробництва, яке йде з Польщі, і той акцентував, що у Європі неможливо буде працювати з таким рівнем забюрократизованості та витратами, а США, Канада, Бразилія виглядають привабливішим місцем.

"Ми маємо бути чесними одне з одним. І у нас обмаль часу. Вже за кілька навіть не років, а місяців може бути надто пізно, якщо ми не почнемо діяти зараз", – наголосив прем’єр Польщі.

"Подивіться на світ навколо. Ми, Європа, відповідальні лише за 6% глобальних викидів парникових газів. Ми не можемо постійно посилювати амбіції, коли інші цього не роблять. Так, ми маємо бути амбітними – і є, але у мудрий і відповідальний спосіб", – додав Туск.

Також днями прем'єр Польщі закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

Нагадаємо, влітку 2025 року Єврокомісія запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.