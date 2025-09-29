Укр Рус Eng

Туск: війна в Україні – це наша війна

Новини — Понеділок, 29 вересня 2025, 12:49 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у понеділок у промові під час відкриття Варшавського форуму безпеки, його слова наводить RMF 24.

Прем’єр Польщі підкреслив, що головне завдання лідерів думок – донести до "глибин умів і сердець" західної та трансатлантичної спільноти просту істину: триває війна, і мир не є чимось гарантованим назавжди.

"Він не є чимось особливо властивим для цієї частини світу. Навпаки. Тому роздуми про безпеку, про війну, про мир, про західну спільноту є такими важливими", – пояснив він.

Туск звернув увагу, що як у Варшаві, так і в будь-якому іншому місці часто чути голоси людей, які кажуть, що це не наша війна і вона нас не повинна цікавити.

"Ми повинні усвідомлювати… що це наша війна, бо війна в Україні є лише частиною того моторошного проєкту, який час від часу з'являється у світі. І мета цього політичного проєкту завжди однакова. Як поневолити народи, як позбавити свободи окремих людей, що зробити, щоб тріумфували авторитаризм, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини", – сказав Туск.

"Якщо ми програємо цю війну, то наслідки цього торкнуться не тільки нашого покоління, але й наступних поколінь. У Польщі, у всій Європі, у Сполучених Штатах, у всьому світі", – попередив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 вересня, Туск попередив, що "Росія має злі наміри щодо всього світу".

Раніше він заявив, що Польща буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.

