Туск: Европе придется пересмотреть климатические амбиции, чтобы оставаться конкурентной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Европа стремится быть конкурентоспособной на мировых рынках и укреплять самодостаточность в производстве различных товаров и оружия, то вынуждена будет пересмотреть амбициозные климатические цели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на саммите по вопросам конкуренции в Копенгагене рядом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Туск отметил, что однозначным конкурентным преимуществом ЕС является единый рынок, но он как действующий премьер-министр вынужден констатировать, что сейчас барьеров для бизнеса в ЕС едва ли не больше, чем было раньше – отметив также, что польское и нынешнее датское председательство уже начали шаги для изменения этой ситуации.

"В мире геополитической неопределенности, новых тарифов, очень жесткой глобальной конкуренции мы действительно должны сделать жизнь нашего бизнеса легче. А еще – наши амбиции должны соответствовать реальности", – сказал премьер Польши.

Туск акцентировал, что сейчас на первое место в приоритетах вышла безопасность, а "безопасность – означает оружие, оружие – означает, что нужна сталь, сталь – что нужна реиндустриализация".

"Мы должны быть самодостаточными. Мы не можем отдать свою безопасность на аутсорс. Но из-за наших расходов на энергию, самых высоких в мире, и из-за наших климатических амбиций бизнес уходит из Европы. Я не хочу портить никому хорошее настроение (...), но реальность очень жестока", – заявил Туск.

Он отметил, что общался с директором крупного сталелитейного производства, которое уходит из Польши, и тот акцентировал, что в Европе невозможно будет работать с таким уровнем забюрократизированности и затратами, а США, Канада, Бразилия выглядят более привлекательным местом.

"Мы должны быть честными друг с другом. И у нас мало времени. Уже через несколько даже не лет, а месяцев может быть слишком поздно, если мы не начнем действовать сейчас", – подчеркнул премьер Польши.

"Посмотрите на мир вокруг. Мы, Европа, ответственны лишь за 6% глобальных выбросов парниковых газов. Мы не можем постоянно усиливать амбиции, когда другие этого не делают. Да, мы должны быть амбициозными – и есть, но мудрым и ответственным способом", – добавил Туск.

Также на днях премьер Польши призвал западные общества осознать, что война в Украине – это не чужой конфликт, а "наша война".

Напомним, летом 2025 года Еврокомиссия предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.