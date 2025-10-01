Парламент Угорщини продовжить надзвичайний стан через війну в Україні

Угорський уряд ініціював скликання позачергового засідання парламенту, на якому той має продовжити надзвичайний стан – який надає премʼєру Віктору Орбану широкі повноваження – ще на 180 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Ініціативу про скликання парламентського засідання 7 жовтня та проєкт постанови про продовження надзвичайного стану в Угорщині подав віцепремʼєр Жолт Шемʼєн.

За його словами, в Україні все ще триває війна і гуманітарна катастрофа, тому продовження надзвичайного стану є необхідним.

Урядовий проєкт пропонує продовжити надзвичайний стан ще на 180 днів – до 13 травня 2026 року.

За інформацією ЗМІ, уряду Угорщини довелось ініціювати позачергове засідання парламенту, бо там просто забули вчасно поклопотатись про подання необхідного проєкту.

В інакшому випадку могла скластись ситуація, що наступний надзвичайний стан почався б через кілька днів після завершення дії попереднього, і всі ухвалені в цей час рішення автоматично втратили б чинність.

Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".

Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.

Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Зазначимо, що після продовження надзвичайного стану він охопить і прийдешні вибори до парламенту Угорщини, які мають відбутись у квітні 2026 року.