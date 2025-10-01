Парламент Венгрии продлит чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Венгерское правительство инициировало созыв внеочередного заседания парламента, на котором тот должен продлить чрезвычайное положение – которое предоставляет премьеру Виктору Орбану широкие полномочия – еще на 180 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Инициативу о созыве парламентского заседания 7 октября и проект постановления о продлении чрезвычайного положения в Венгрии подал вице-премьер Жолт Шемьен.

По его словам, в Украине все еще продолжается война и гуманитарная катастрофа, поэтому продление чрезвычайного положения необходимо.

Правительственный проект предлагает продлить чрезвычайное положение еще на 180 дней – до 13 мая 2026 года.

По информации СМИ, правительству Венгрии пришлось инициировать внеочередное заседание парламента, потому что там просто забыли вовремя позаботиться о представлении необходимого проекта.

В противном случае могла сложиться ситуация, что следующее чрезвычайное положение началось бы через несколько дней после завершения действия предыдущего, и все принятые в это время решения автоматически потеряли бы силу.

Чрезвычайное положение предоставляет правительству Венгрии широкие полномочия: приостановить применение отдельных законов, отклоняться от положений закона и "принимать другие меры в чрезвычайных ситуациях".

Венгрия находится под различными чрезвычайными состояниями, начиная с 2016 года, когда правительство объявило его из-за миграционного кризиса. В 2020 году венгерский парламент расширил сферу полномочий правительства, ссылаясь на пандемию COVID-19.

Затем, в середине 2022 года, чрезвычайное положение обосновали полномасштабным вторжением России в Украину.

Отметим, что после продолжения чрезвычайного положения оно охватит и грядущие выборы в парламент Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года.