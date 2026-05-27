На острові у Нідерландах задіють дрони для відлову бездомних котів, щоб вони не нищили пташок

На острові Схірмонніког у Нідерландах збираються задіяти безпілотники для виявлення та відлову нічийних котів – з міркувань, що вони нищать забагато птахів та дрібних тварин.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

На Схірмоннікогу – одному з островів уздовж північного узбережжя Нідерландів, що є національним парком – анонсували операцію з відлову близько 70 бездомних котів, яких відстежуватимуть за допомогою безпілотників з тепловізорами.

На відміну від багатьох попередніх випадків в інших місцях, зоозахисні організації погоджуються з необхідністю відлову, оскільки у тих умовах котам непросто знайти собі їжу та прихисток, і від них надто потерпають місцеві птахи захищених видів та кролики.

На додачу, коти конкурують за здобич з хижими птахами, які є природними мешканцями регіону.

Попередній раз котів відловлювали на острові у 2022 році. Тоді їх заманювали у клітки-пастки, де ставили гостинці. Після того котів переміщували до притулків на материковій частині країни.

Кілька років тому у провінції Фрісландія – останній, де зберігалась така практика, – зібрали підписи за припинення відстрілу бродячих котів.

